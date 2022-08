Horóscopos 1 de agosto

ARIES 1

Horóscopo Aries

Marzo 21 – Abril 19

Podrás recoger lo que has sembrado los últimos meses, eso sí, si lo has hecho bien serás recompensado, de lo contrario tus malas decisiones tendrán consecuencia, pero no te preocupes, igual habrá oportunidad de corregir tus errores. Un consejo: el golpe podría ser menos fuerte si te anticipas, evalúas la situación y tomas medidas inmediatas.