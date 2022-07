Horóscopos 1 de julio

LEO 5

Horóscopo Leo

Julio 23 – Agosto 22

No hay amor más grande que el amor a la vida, sobre todo a tu vida. Con o sin pareja no necesitas más que despertarte por las mañanas y agradecer la oportunidad de estar presente, de existir. Son muchas las personas que basan su felicidad en estar o no acompañados, pero para ti, a partir de hoy eso no debe marcar diferencia en tu vida.