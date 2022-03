Horóscopos 1 de marzo

TAURO 2

Horóscopo Tauro

Abril 20 – Mayo 20

Quieres alcanzar una meta con todas las fuerzas de tu corazón, pero no ves muchas posibilidades en este momento. No te desanimes, eso no significa que no lo la vayas a lograr, solo que debes esperar. Mientras tanto enfócate en algo más. Todo tiene su tiempo.