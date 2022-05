Horóscopos 1 de mayo

VIRGO 6

Horóscopo Virgo

Agosto 23 – Septiembre 21

Hoy es un día en que vas hacia adentro, en un viaje de encuentro contigo mismo, en el que ves mucho más allá de lo que has visto hasta ahora. Te das cuenta hasta qué punto te han herido y hasta qué punto lo has permitido. También descubres cuánto lastimaste a otros y comienzas un proceso sanador. En lugar de juzgar, perdonas y te perdonas. Te liberas de ataduras emocionales que no tienen que ser parte de tu vida.