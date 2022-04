Horóscopos 10 de abril

PISCIS 12

Horóscopo Piscis

20 de febrero – 23 de marzo

Hay verdades que están en el aire, todos están consciente de ellas, pero no se dicen, o por lo menos no en voz alta. Hoy es un día de ser sincero, de decir con respeto y consideración lo que realmente sucede, porque no se puede tapar el sol con un dedo y lo que es, es lo que es.