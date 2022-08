Horóscopos 10 de agosto

SAGITARIO 9

Horóscopo Sagitario

Noviembre 22 – Diciembre 21

Cada uno es libre de decir lo que quiera, pero no lo es de ser tan franco que lastime a los demás. Ten presente que la libertad de expresión de quienes te rodean termina con tu libertad de elegir si escucharlos o no. Si alguien te dice algo que no te gusta sé claro y pide respeto. No te calles ni pongas la otra mejilla. Hoy podrías cruzarte con más de un desatinado, imprudente o malintencionado.