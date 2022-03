Horóscopos 10 de marzo

PISCIS 12

Horóscopo Piscis

20 de febrero – 23 de marzo

No hay peor ciego que el que no quiere ver. Por el hecho de que no aceptes lo que sucede no quiere decir que no esté sucediendo. Es tu realidad, y entre más rápido lo aceptes más rápido podrás salir de esa situación e irás tras la búsqueda de nuevas opciones, más viables, sostenibles y con mejores resultados.