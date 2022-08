Horóscopos 11 de agosto

CÁNCER 4

Horóscopo Cáncer

Junio 22 – Julio 22

El amor no se presiona ni se manipula. Los sentimientos son o no son, surgen de una entrega mutua y no deben ser confundidos con obligación o responsabilidades. Si alguien no te ama, déjalo ir, y si te ama y la relación no funciona, trabaja en hacer que sí funcione; y si aún así no mejora, piensa qué necesitas para estar envuelta en situaciones que te generan infelicidad.