Horóscopos 11 de febrero

VIRGO 6

Horóscopo Virgo

Agosto 23 – Septiembre 21

No temas que a otros no les gusten tus ideas al principio, si tú crees en ellas, si son realistas y te sientes motivado a trabajar por ellas, hazlo. No te amilanes ante las críticas, sobre todo si no son constructivas. Esas personas solo ven sus limitaciones, no las tuyas.