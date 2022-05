Horóscopos 11 de mayo

SAGITARIO 9

Horóscopo Sagitario

Noviembre 22 – Diciembre 21

Tienes un momento de debilidad y comienzas a dudar de ti. Te desanimas y piensas que no puedes, y es que por más que lo has intentado algo no funciona. Puede que lo errado no sea la meta, sino los medios que has empleado para llegar a ella. ¿Por qué no pruebas otras opciones? Hacer un cambio no es fácil, pero tampoco es imposible.