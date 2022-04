Horóscopos 12 de abril

SAGITARIO 9

Horóscopo Sagitario

Noviembre 22 – Diciembre 21

Necesitas actuar más con la mente que con el corazón. Sabes el siguiente paso que debes dar, pero te limitas porque no quieres herir a nadie. Lamentablemente no lo puedes evitar. Alguien saldrá herido, pero hay situaciones que no puedes evadir. Si deseas ser útil, ayúdalo en su proceso, de lo contrario, actúa y ya.