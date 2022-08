Horóscopos 12 de agosto

LEO 5

Horóscopo Leo

Julio 23 – Agosto 22

Si hay resentimientos el amor no fluye. Podrías sentirte perdido y es posible que lo que sucede es que no has salido a buscarte a ti mismo. Llegó el momento de alejar los sentimientos negativos y ¿qué puedes hacer si no lo logras? Aceptar que no puedes solo y busca ayuda.