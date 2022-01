Horóscopos 12 de enero

TAURO 2

Horóscopo Tauro

Abril 20 – Mayo 20

Empieza con lo que tienes y con lo que no tienes, porque lo que necesitas lo encontrarás y agregarás durante el proceso. No importa si dudas o tienes miedo. Si estás sola o acompañada, sólo empieza y no te detengas. Si no das ese primer paso nunca saldrás de donde estás.