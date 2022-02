Horóscopos 12 de febrero

LIBRA 7

Horóscopo Libra

Septiembre 22 – Octubre 22

Sé fiel a ti mismo y a tus proyectos personales. Cuando tengas una idea, ve tras ella, madúrala y no aceptes criticas malintencionadas, es más, no preguntes. No necesitas ese ruido externo que te hace perder la confianza y te aleja de tus objetivos. Si realmente crees en algo, no dudes ni te dejes llevar por el miedo.