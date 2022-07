Horóscopos 12 de julio

GÉMINIS 3

Horóscopo Géminis

Mayo 21 – Junio 21

Haz cada día algo diferente. Si caes en rutinas te aburrirás y darás menos de ti. Puede que no sea tal fácil porque hay cosas que siempre debes hacer igual y que por ende no pueden cambiar, como por ejemplo, dinámicas y horarios laborales, pero eso no quita que hagas algo diferente en tus tiempos libres.