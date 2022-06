Horóscopos 12 de junio

CAPRICORNIO 10

Horóscopo Capricornio

Diciembre 22 – Enero 19

No siempre puedes tener el control. Haces ciertos comentarios, fuera de lugar por cierto, pensando que tendrás mejores resultados y no es así. Cuida tus palabras, porque no sólo podrían herir a otros, también podrían destruir lo que con tanto esfuerzo construiste. No hay nada que con amor y consideración no puedas lograr.