Horóscopos 12 de marzo

CÁNCER 4

Horóscopo Cáncer

Junio 22 – Julio 22

Retroceder no es una opción, piensa que puedes perder lo que has hecho. Si no haces nada perderías valiosas oportunidades, y si corres te caerías. Necesitas moverte hacia adelante, pero debes hacerlo con inteligencia emocional. ¿Qué te parece si ves la situación como espectador y no como protagonista? Tal vez así seas más objetivo y te sea más sencillo tomar decisiones.