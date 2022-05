Horóscopos 12 de mayo

LIBRA 7

Horóscopo Libra

Septiembre 22 – Octubre 22

Te preguntas ¿por qué me han pasado tantas cosas los últimos meses? La respuesta es simple: porque tus decisiones del pasado te han conducido justo a donde estás. No sólo las que has tomado, sino las que has dejado de tomar. Por ahora no es momento de tomar ninguna nueva, pero sí de reflexionar y pensar qué harás de ahora en adelante.