Horóscopos 12 de noviembre

GÉMINIS 3

Horóscopo Géminis

Mayo 21 – Junio 21

Haz algo diferente cada día. Si caes en rutinas, te aburrirás y darás menos de ti. Puede que no sea tal fácil porque hay cosas que no puedes cambiar, que siempre debes hacer igual, pero eso no quita que hagas un cambio aquí y allá.