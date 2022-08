Horóscopos 13 de agosto

TAURO 2

Horóscopo Tauro

Abril 20 – Mayo 20

A veces dices que sí cuando quieres decir que no y te asfixias en una serie de compromisos que no tienen nada que ver con el día que habías planeado. En lugar de relajarte, te estresas más y terminas haciendo todo a la mitad o participas y no das lo mejor de ti. Hoy di que no si quieres decir que no.