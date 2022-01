Horóscopos 13 de enero

VIRGO 6

Horóscopo Virgo

Agosto 23 – Septiembre 21

Te levantas con la energía a mil. Quieres hacer y deshacer, pero no cuentas las herramientas que necesitas para avanzar, o por lo menos no con todas. Tu avance será lento, pero no importa, lo que importa es que mantengas esa energía, porque se vienen cosas maravillosas y la necesitarás.