Horóscopos 13 de mayo

ESCORPIÓN 8

Horóscopo Escorpión

Octubre 23 – Noviembre 21

No prestes atención a las palabras de otros, sus limitaciones no tienen nada que ver con las tuyas. No les reclames ni pelees con nadie, cada uno es como es y no los vas a cambiar. Recuerda que estamos en mercurio retrógrado, y que durante esta etapa las personas tienden a ser conflictivas y descartadas. No te sumes al resto.