Horóscopos 13 de septiembre

LEO 5

Horóscopo Leo

Julio 23 – Agosto 22

Pasas de la pasión a la indiferencia con una rapidez increíble. No tiene que ver con la otra persona, ni siquiera está relacionado con sus sentimientos. El problema eres tú, y es que tu mundo interno está movido y no actúas como es habitual en ti. Para que no surjan malos entendidos, sé claro y expresa en voz alta que no estás en tu mejor momento.