Horóscopos 14 de abril

ARIES 1

Horóscopo Aries

Marzo 21 – Abril 19

No te falta ni te sobra el dinero. Cuentas con lo que hay y por eso quieres más. Necesitas vivir más allá de la estabilidad. Dar un paso adelante y adentrarte en la abundancia y la prosperidad, y estás consciente de que para lograrlo debes tener ingresos extras. Hacer dos cosas a la vez no es tan complicado. No te cierres a esa posibilidad.