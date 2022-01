Horóscopos 14 de enero

VIRGO 6

Horóscopo Virgo

Agosto 23 – Septiembre 21

No importa si hoy no tienes ganas de nada, eres humano y no siempre tienes la motivación que necesitas. Si es algo muy importante que no puedes posponer, apela al compromiso y la disciplina y hazlo, y si no lo, es prográmalo para otro día, cuando tengas más ánimo y lo puedas hacer mejor.