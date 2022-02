Horóscopos 14 de febrero

LIBRA 7

Horóscopo Libra

Septiembre 22 – Octubre 22

Vienen retrasos, obstáculos y dificultad para concretar ideas o proyectos. Pero que no se hayan dado no quiere no quiere decir que no sucederán. Sigue por el camino que elegiste y sé más comprensivo contigo mismo, te has esforzado y ahora no puedes flaquear.