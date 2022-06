Horóscopos 14 de junio

TAURO 2

Horóscopo Tauro

Abril 20 – Mayo 20

Estás un poco distante e indiferente, como si algo hubiese cambiado dentro de ti, pero no ha sucedido nada especial, o por lo menos no diferente a lo que suele sucede. Eres tú siendo tú, perdido en tus propios pensamientos, inquieto en medio de tus dudas y tus constantes preguntas sin resolver. Calla esa cotorra interna que a veces no te permite vivir la vida en paz.