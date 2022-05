Horóscopos 14 de mayo

ARIES 1

Horóscopo Aries

Marzo 21 – Abril 19

No sientas vergüenza de demostrar debilidad. Si no puedes hacer algo, no lo hagas. Reconoce que no eres capaz y busca herramientas o personas que sí puedan hacerlo. Estarás tan satisfecho de los resultados que pensarás, ¿por sońar no lo hice antes?