Horóscopos 15 de abril

GÉMINIS 3

Horóscopo Géminis

Mayo 21 – Junio 21

Rodéate de personas que te escuchen, te apoyen, te entiendan, que te dan una posición importante en sus vidas, de esos que te aman, que no te juzguen porque conectan con quien eres y te aceptan más allá de tus defectos. De esas personas que no importa que no veas hace un año, igual te hacen sentir cómoda.