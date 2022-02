Horóscopos 15 de febrero

GÉMINIS 3

Horóscopo Géminis

Mayo 21 – Junio 21

No permitas que discusiones sin sentido causen resentimientos y alejamientos de tus seres queridos y mucho menos los conduzca a dejar de hablarse. La del ley del hielo no funciona ni funcionará nunca, así como tampoco funciona defender tus puntos de vista sin respetar las de otros. No hay nada mejor que una comunicación clara y directa, pero amorosa.