Horóscopos 15 de junio

GÉMINIS 3

Horóscopo Géminis

Mayo 21 – Junio 21

Hoy podrías estar un poco saturado, cansado, harto de intentarlo y no lograrlo, como si estuvieras a punto de tirar la toalla, pero no, no puedes hacerlo. Necesitas seguir adelante a pesar de todo, incluso de ti mismo. Problemas siempre habrá. Aburrimiento y sentir que llegas al límite suele suceder, pero son etapas, crisis temporales que debemos abrazar con paciencia. Todo pasa, todo se supera.