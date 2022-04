Horóscopos 16 de abril

CÁNCER 4

Horóscopo Cáncer

Junio 22 – Julio 22

Si hoy tú día no es tan bueno como quisieras, si tu estado de ánimo no es el mejor, si no entiendes por qué pasan las cosas, no te preocupes, es normal. Está bien no estar bien. Lo que no es normal ni saludable es que te permitas mantenerte en un estado de derrota y pesimismo. Levántate, y si no puedes busca ayuda.