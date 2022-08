Horóscopos 16 de agosto

ACUARIO 11

Horóscopo Acuario

Enero 20 – Febrero 19

Hoy comunicarte no es fácil. Dices A y todos entienden B. Puede que no estés siendo completamente claro, pero como no lo aceptas, culpas a los demás de no prestar suficiente atención. Sé objetivo, y si no te entienden explícalo de otra manera hasta que lo hagan. Tienes tiempo de sobra, no te desesperes.