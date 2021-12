Horóscopos 16 de diciembre

ACUARIO 11

Horóscopo Acuario

Enero 20 – Febrero 19

Podrías ser víctima de una injusticia. Tienes voz propia y de inmediato dices lo que tienes que decir, pero no te excedas. No necesitas ser grosero para que te entiendan, y si otros lo son contigo no tienes por qué imitarlos.