Horóscopos 16 de enero

TAURO 2

Horóscopo Tauro

Abril 20 – Mayo 20

Te has sentido un poco atado de pies y manos, restringido y limitado. Quieres hacer tantas cosas, y por alguna razón mayor no has podido. Tus fuerzas han mermado y no rindes lo de antes, pero no te preocupes, es una etapa pasajera. Solo descansa, retoma fuerzas, y cuando te sientas listo, adelante, sin prisa pero sin pausa.