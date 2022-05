Horóscopos 16 de mayo

ARIES 1

Horóscopo Aries

Marzo 21 – Abril 19

En el trabajo esta semana necesitas encaminar tus metas. Crea nuevas ideas y estrecha relaciones laborales. Y no te desesperes para lograr lo que te has propuesto, si corres puedes caerte. En lo sentimental no te reprimas ni te exijas demasiado. Vive tus sentimientos desde el fondo de tu corazón, tal y como te haga feliz.