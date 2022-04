Horóscopos 17 de abril

LIBRA 7

Horóscopo Libra

Septiembre 22 – Octubre 22

Olvídate de lo que no hiciste o no lograste. Lo que no fue, no fue. Ocúpate de que a partir de ahora sea lo que quieres que sea. Esta vez no habrá nada que te detenga, ni siquiera tú mismo. Es como si tuvieras una inyección de entusiasmo y fe por lo nuevo que te impulsa a alcanzar todo lo que te propusiste. Aprovéchala.