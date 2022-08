Horóscopos 17 de agosto

ESCORPIÓN 8

Horóscopo Escorpión

Octubre 23 – Noviembre 21

Solo porque no lo has logrado no significa que no llegarás. Te empeñas en buscar culpables cuando en realidad el único responsable eres tú. Entiende que las cosas no suceden cuando queremos, sino cuando tienen que suceder. Lo más importante es confiar en que sí lo quieres, pase lo que pase lo lograrás.