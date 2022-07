Horóscopos 17 de julio

CÁNCER 4

Horóscopo Cáncer

Junio 22 – Julio 22

Me da flojera. Frase muy común en determinados momentos de tu vida. Y ¿a quién no le da flojera algunas veces? Puedes relajarte de vez en vez, pero no siempre. Levántate, sacúdete esos deseos de no hacer nada y entra en acción. Comienza con pequeñas actividades, una vez que se hayan convertido en rutina podrás ir tras lo más importante.