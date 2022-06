Horóscopos 17 de junio

CÁNCER 4

Horóscopo Cáncer

Junio 22 – Julio 22

Manifiesta sentimientos positivos a las persona que amas. No los critiques y mucho menos la juzgues, créenos, no lo necesitan, nadie necesita esa actitud de quienes supuestamente nos aman y más cuando atraviesan periodos de estrés. Trata de entender su posición, de ponerte aunque sea un poco, en sus zapatos, y aún cuando no lo logres completamente, respeta su libre albedrío.