Horóscopos 17 de marzo

LEO 5

Horóscopo Leo

Julio 23 – Agosto 22

Hoy podrías estar un poco nervioso y rendir menos. Te cuesta concentrarte y abandonas fácilmente lo que empiezas. No te desesperes, un día así lo tiene cualquiera, y mientras no se convierta en una costumbre, es normal. Lo que tengas que hacer, eso que no puedes esperar, hazlo. Y lo que no, pospónlo para otro día.