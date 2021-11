Horóscopos 17 de noviembre

ESCORPIÓN 8

Horóscopo Escorpión

Octubre 23 – Noviembre 21

Puede que estés un poco desmotivado; trabajas y trabajas y no ves resultados, o por lo menos no el que esperas. A pesar de lo que sucede no abandones tu meta, crea un nuevo plan que te conduzca y redobla el esfuerzo para llegar a ella.