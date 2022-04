Horóscopos 18 de abril

ARIES 1

Horóscopo Aries

Marzo 21 – Abril 19

Surgen nuevas opciones para hacer que las cosas funcionen. No sabes cuál elegir porque todas son nuevas para ti, pero ¿acaso no hiciste en el pasado algo que no sabías hacer, aprendiste e igual pudiste hacerlo? Atrévete, pero no elijas al azar. Estudia los pros y los contra y selecciona la que más te convenga.