Horóscopos 18 de enero

GÉMINIS 3

Horóscopo Géminis

Mayo 21 – Junio 21

El día de hoy te reserva algunas sorpresas, situaciones repentinas e imprevistas y cambios radicales. Lo que era ya no lo es y lo que creías que sería, está lejos de serlo. De primer momento te paralizas, pero no porque no sabes qué hacer, sino porque te conoces bien y sabes que esas respuestas que buscas están dentro de ti. Necesitas tiempo para profundizar y tomar decisiones acertadas que te ayudarán a cambiar tu mundo, aún cuando tengas que ponerlo de cabeza.