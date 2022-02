Horóscopos 18 de febrero

PISCIS 12

Horóscopo Piscis

20 de febrero – 23 de marzo

Hoy te das cuenta de que no puedes luchar contra la corriente y decides hacer las cosas de una forma diferente. Entiendes que lo que no fluye no es, y que por mucho que lo desees, si no es para ti, no lo será. Piensa que has pasado por cosas peores y las has superado.