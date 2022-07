Horóscopos 18 de julio

GÉMINIS 3

Horóscopo Géminis

Mayo 21 – Junio 21

Di que no cuando no quieras hacer algo. Di que no aún cuando en un principio hayas dicho que sí, pero lo pensaste mejor y decidiste que no era bueno para ti. Decir que no es hacer valer tu voz, tus deseos, tus derechos. Decir que no es hacer algo a tu favor, es amarte y aunque en algunas oportunidades es sinónimo de cerrar puertas, te abre otras. Di que no.