Horóscopos 18 de mayo

SAGITARIO 9

Horóscopo Sagitario

Noviembre 22 – Diciembre 21

El no puedo, no sé, no soy lo suficientemente fuerte, todo me domina no existen. Sácalos de tu mente y sustitúyelos por pensamientos motivadores en que eres dueño de tu vida, libre de tomar tus propias decisiones y capaz de alcanzar lo que te propongas.