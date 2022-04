Horóscopos 19 de abril

CAPRICORNIO 10

Horóscopo Capricornio

Diciembre 22 – Enero 19

Dale importancia a quien la merece. No pierdas el tiempo con personas o situaciones que no tienen nada que ver con lo que quieres para ti. No te lamentes por la leche derramada, porque es imposible recogerla, ni luches batallas perdidas. No pierdas el tiempo, porque el tiempo es oro y pasa en un abrir y cerrar de ojos.