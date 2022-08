Horóscopos 19 de agosto

VIRGO 6

Horóscopo Virgo

Agosto 23 – Septiembre 21

Hoy no quieres ser el mejor, solo quieres hacerlo bien. Te esfuerzas, pero no te extralimitas. No te estresas, porque para ti la tranquilidad es lo más importante. Es la mejor decisión, porque la perfección no existe ni existirá y en esta vida estar en paz es sinónimo de felicidad.