Horóscopos 19 de enero

VIRGO 6

Horóscopo Virgo

Agosto 23 – Septiembre 21

La vida no es tan complicada, pero nuestras mentes sí, y vaya que lo puedes decir tú, eres el vivo ejemplo de una mente que no para. Si tu vida no es perfecta, ¿la de quién lo es? Eso en realidad no importa, porque la perfección no existe ni existirá. Solo sé feliz, a tu manera y sin cuestionar todo lo que sucede.